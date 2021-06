Eerder dit jaar kondigde de Nederlandse studio Blue Box Games de PlayStation 5 game ‘Abandoned’ aan. Die game werd al snel aan Hideo Kojima gelinkt, maar dat werd gelijk door de ontwikkelstudio ontkracht. Maar na wat nieuwe teasers op Twitter laait de discussie weer op en inmiddels zijn speurneuzen volop aan de slag gegaan.

De algemene conclusie is dat het wel degelijk iets met Kojima te maken heeft of het is een bizarre samenloop van toevalligheden. Deze game ligt nu volop onder een vergrootglas op verschillende sites, waaronder ResetEra en Reddit, wat PlayStation Lifestyle in een uitgebreid artikel samenvat.

De belangrijkste ‘bewijzen’ hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Kojima heeft eerder met Moby Dick Studios en ontwikkelaar Joakim Mogren al een fictief bedrijf en een fictieve individu gecreëerd om een game aan te kondigen: The Phantom Pain.

De man achter Blue Box Games heet ‘Hasan Kahraman’. Als je de eerste letters van zijn namen pakt is het ‘H, K’, Hideo Kojima?

Er is een applicatie aangekondigd die op 22 juni zal verschijnen, waarin gamers de trailers van de game in real-time op de PlayStation 5 kunnen bekijken. Een unieke manier van marketing en het is wat ongebruikelijk om te doen. Zeker voor een onbekende indiestudio, die het wel heel groots aanpakt op deze manier.

Een andere game die een applicatie als teaser kreeg was Silent Hills, dit met ‘P.T.’, die later ‘abandoned’ werd door Konami.

Een recente Tweet van de studio gaf aan dat ‘Abandoned’ niet de titel van de game is, maar dat het begint met een S en eindigt met een L.

Toen sloeg de vlam in de pan, want S kan voor Silent staan en de laatste L voor Hill: Silent Hill.

De ontwikkelaar kwam direct met een reactie waarin ze ontkenden iets met Konami te maken te hebben en dat het stom toeval is. Dat is opmerkelijk en wel érg ongelukkig als je al eerder een keer met Kojima en Silent Hill in verband bent gebracht, nietwaar?

Het logo van de ontwikkelaar toont veel overeenkomsten met het logo van PlayStation Studios. En waarom spreekt Blue Box van ‘Studios’? Het is maar één studio.

De ontwikkelaar claimt als ondersteunende partij in het verleden aan verschillende titels te hebben gewerkt, maar daar is nauwelijks iets terug van te vinden.

Een game die wel terug te vinden is waar deze ontwikkelaar aan gewerkt heeft, is ‘The Haunting: Blood Water Curse’, een game die door CREATEQ Interactive is uitgegeven. Over dat bedrijf is nagenoeg geen informatie te vinden.

The Whisperer is een andere game waar de ontwikkelaar aan gewerkt heeft, voor Android. Deze game is niet meer te verkrijgen en kent slechts vijf downloads. Het icoontje was een zwarte handafdruk, die enige gelijkenissen vertoont met Death Stranding.

En zo zijn er alsnog wat kleine dingen te vinden, maar het is absoluut minimaal en niemand kent het. Dit neigt dus een beetje naar het opzetten van een fictief portfolio om twijfel te zaaien.

De ontwikkelaar Hasan Kahraman heeft een Apple App Store profiel met daarin wat simpele games. De enige applicatie wat geen game is, is ‘Go Fit XL’ wat onder de gezondheidscategorie valt. De omschrijving van deze applicatie geeft op een gegeven moment ‘Personal Training (PT) Programs’ aan, toevallig of een verwijzing naar P.T.?

De studio is in 2015 opgericht en gevestigd in Nederland. Dit gebeurde precies een jaar na de release van P.T. en dat was ook het moment waarop Kojima afscheid nam van Konami. Na de aankondiging met Sony te gaan samenwerken is er een satelliet studio van Kojima Productions in Amsterdam geopend. Is dat niet toevallig dan Blue Box Games, hetzij deze studio wel elders maar in de buurt gevestigd?

Een andere verwijzing is de Twitter-handle van de studio. Die luidt: ‘@BBGameStudios’ en spelers van Death Stranding begrijpen natuurlijk waar dit naartoe gaat: BB, oftewel de Death Stranding baby.

In de trailer van Death Stranding Director’s Cut is Sam te zien met de Nederlandse vlag op zijn outfit.

Sam springt ook in een kartonnen doos en dat lijkt misschien een bedoelde referentie aan Metal Gear te zijn, maar de doos kan ook refereren aan ‘Box’ van Blue Box Games.

Hasan Kahraman heeft een geverifieerd PlayStation Network account, wat een soort eer is voor bekende ontwikkelaars en prominente mensen in de industrie.

Mensen hebben gezien dat hij de game ‘Demon Blood’ speelde op de PlayStation, maar die game bestaat niet in de PlayStation Store.

Het aantal Trophies op het account is 1238 en dat is hetzelfde nummer als de Silent Hill 4 commercial voor Japan.

Zijn PSN-profiel linkt naar het YouTube-kanaal ‘TwentySeven 27’, Silent Hills werd publiekelijk geannuleerd op 27 april.

Een hele waslijst van allerlei verwijzingen. Toevalligheden kunnen, maar dit begint toch wel erg te lijken op een actie van Hideo Kojima. Dit omdat hij het eerder al eens gedaan heeft en deze puzzelstukjes passen allemaal net iets te goed in elkaar. En dan hebben we het nog niet over het meest interessante punt gehad, wat eens te meer als goed bewijs dient.

Als je de naam ‘Hideo’ vanuit het Japans naar Turks gaat vertalen, dan komt daar ‘Kahraman’ uit naar voren. De initialen van Hasan Kahraman komen overeen met Hideo Kojima en Hideo is in het Turks Kahraman. Veel duidelijker dan dit kan niet als je het ons vraagt.

Op 22 juni wordt de eerder aangehaalde applicatie gelanceerd en dan zullen we ongetwijfeld meer te horen krijgen. In de tussentijd heeft Kahraman gereageerd op alle geruchten en in een gesprek met Gamer.nl stelt hij nogmaals dat dit niets met Hideo Kojima te maken heeft, wat weer twijfel veroorzaakt.

Wat ook kan, is dat Blue Box Game Studios heel slim de strategie van Kojima gebruikt om alle aandacht op zich te vestigen voor optimale exposure. In dat geval niets anders dan chapeau, dat is behoorlijk goed gelukt!