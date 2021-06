Elden Ring wordt gemaakt door FromSoftware met medewerking van George R.R. Martin. De wereldberoemde schrijver heeft in een interview op een Amerikaans radiostation laten weten in hoeverre hij betrokken was bij het project.

Martin heeft de wereld en personages vormgegeven, inclusief een gedetailleerd achtergrondverhaal. Van hieruit is FromSoftware aan de slag gegaan met de game en heeft daar dingen aan toegevoegd. Het werk van de schrijver voor Elden Ring zat er dan ook al jaren geleden op.

De auteur kreeg daarna wel af en toe wat designs van nieuwe omgevingen of personages toegestuurd om daar zijn mening over te vellen, maar daar bleef het bij. Het is verder helemaal aan de ontwikkelaar om de visie van Martin vorm te geven in de game.

Het eindresultaat kan je 21 januari 2022 zelf ervaren, want dan ligt Elden Ring in de winkels. Het spel komt uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.