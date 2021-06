Ontwikkelaar Lucid Games blijft hun titel Destruction AllStars uitstekend onderhouden, zo is nu update 2.2.1 verschenen voor de game. Deze update is nodig wil je van de online features gebruik blijven maken, haal deze dus zeker even binnen als je de game veelvuldig speelt.

Groot is de update overigens niet, want het richt zich op het toevoegen van een gevraagde feature. Spelers van de Blitz modus zien de optie om uit een match te gaan nu uit de game verdwijnen, waarmee de ontwikkelaar rage quitters tegen probeert te gaan. Daarnaast is het gewoon vervelend als mensen halverwege vertrekken wegens wat voor reden dan ook.