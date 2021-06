Riders Republic zal begin september verschijnen en deze game werd afgelopen weekend tijdens Ubisoft Forward uit de doeken gedaan. Iets daarvoor zagen we de game al in actie en voor meer informatie kan je bij onze uitgebreide preview terecht, zodat je een goed beeld van deze titel krijgt.

De inzet is heel duidelijk, met veel mensen online deelnemen aan activiteiten. Maar wat nu als je een liefhebber bent van dit soort games, maar juist niet sociaal wilt gamen? Dit vroegen we Ubisoft en de ontwikkelaar geeft aan dat de game volop solo activiteiten biedt. Ook alleen spelen is een mogelijkheid.