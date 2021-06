Al jaren vragen fans van de Left 4 Dead-franchise om een derde deel en dit jaar is het dan eindelijk zover! Oké, die zin klopt niet helemaal, maar Back 4 Blood is wel dé perfecte game om die honger naar een derde deel te stillen.

Onlangs kregen we nog een hoop nieuwe gameplay te zien, maar uiteraard blijven er nog heel wat vragen over. Eén van die vragen is het al dan niet offline kunnen spelen van deze titel. We hebben jammer genoeg nieuws dat niet bij iedereen in goede aarde zal vallen: Back 4 Blood wordt een online-only game.

Dit werd bevestigd door de ontwikkelaar via Twitter.

“We’re looking into ways we could support offline for the future but you will need an internet connection to play at launch.”