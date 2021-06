Electronic Arts heeft een update doorgevoerd in FIFA 21 met betrekking tot de lootboxen, oftewel de pakketjes voor FIFA Ultimate Team. Dit komt met de zogeheten ‘Preview Packs’ feature en daarmee kunnen spelers precies de items bekijken die in zo’n pakje zitten vooraleer ze een aanschaf doen. Dit maakt het makkelijker om een afweging te maken of het pakketje met FUT Coins of FIFA Points gekocht wordt, of helemaal niet.

Dit is van toepassing op Festival of FUTball en deze feature blijft van kracht totdat het evenement voorbij is. Dit geeft je meer zicht op wat je precies koopt en daarmee biedt EA een oplossing voor de aanhoudende discussie die geldt rondom het openen van dit soort pakketjes. Of het ook een blijvend element is voor na Festival of FUTball is niet helemaal duidelijk en het komt ook met wat uitzonderingen.

Pakketten die je niet direct via de FUT Store hebt verkregen, zoals beloningen voor Division Rivals of aan de hand van het voltooien van opdrachten, die blijven een verrassing tot het moment je deze opent. Maar gezien je die toch krijgt, zijn daar geen kosten mee gemoeid en is een preview dus niet per se noodzakelijk. Bij het aanschaffen van een pakketje dat onder Preview Packs valt, krijg je te maken met een ietwat andere flow. Dit wordt uitgebreid in dit artikel nader toegelicht.

Besluit je na een preview een pakketje niet te kopen, dan zal dit onder een apart segment geplaatst worden. Dit voor als je je later bedenkt en indien niet, dan zal het pakketje in kwestie op een gegeven moment weer verdwijnen, waarna je een nieuwe Preview Pack kunt gebruiken. Dit om te voorkomen dat spelers alle pakketje afgaan net zolang totdat erin zit wat ze hebben willen.