Metro: Exodus heeft zijn intrede gedaan op de nieuwe generatie, want sinds gisteren kan je de game nu in een ‘Enhanced Edition’ spelen op de PS5. Ben je echter al gestart met spelen op de PS4 en wil je nu verder spelen op de PS5, dan hebben we vervelend nieuws voor je. Het werd aangekondigd dat, in tegenstelling tot vele andere games, je bij Metro: Exodus je files niet kan overzetten tussen de consoles.

Om eventuele teleurstellingen ietwat te temperen, introduceerde de ontwikkelaar echter wel een ‘Chapter Unlock’ feature:

“We added a Chapter Unlock feature to both the Xbox Series X|S and PlayStation 5 console versions, for players who do not want to play through again, but want to see a particular level with the new features. This provides a default set of equipment and resources at the start of the selected chapter. Achievements are turned off for the save slot when the unlock button is pressed. However we highly recommend you play through again, to get the best experience, and maybe a different ending.”