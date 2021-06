Vorig jaar mochten we dankzij Vader Immortal in VR van dichtbij kennis maken met één van de meest iconische figuren uit de filmgeschiedenis: Darth Vader. De game kende echter enkel een digitale uitgave, wat vooral voor verzamelaars wel wat jammer was. Daar is nu echter verandering in gekomen, want de game heeft nu ook zijn weg gevonden naar de fysieke winkels.

Je krijgt bij deze fysieke editie een digitaal artbook, wat behind-the-scenes video’s met interviews én twee fysieke postkaarten. Alle episodes zijn bovendien inbegrepen, dus je krijgt waar voor je geld. Om deze nieuwe uitgave te vieren, werd een korte trailer online gezet die ons weer helemaal zin doet krijgen om de Force door ons lichaam te doen gieren (of door onze VR-brillen tenminste). Bekijk de nieuwe trailer hieronder.