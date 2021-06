Reflectie | Betalen voor full priced games wordt steeds moeilijker – Sony heeft met het inluiden van de huidige generatie een hoger prijspunt aangekondigd voor de exclusieve games. Zo is de prijs omhoog gegaan van rond de €65,- naar €80,- in de PlayStation Store. Uiteraard is dit een flinke prijsverhoging, maar volgens Sony wel een die eigenlijk een langere tijd al nodig is. Zo zijn games steeds duurder om te maken en om de hoge kwaliteit te kunnen waarborgen, was Sony noodgedwongen de prijzen van hun games te verhogen. Ondertussen heeft Microsoft op de E3 van dit jaar geïllustreerd dat games juist goedkoper dan ooit kunnen zijn, door in te stappen in Game Pass. Zo kan je bij jezelf afvragen of die €80,- games van Sony nog wel een goede deal zijn? Johnny, heb jij hier nog wat over te zeggen? Anders heeft Nando hier vast nog wel een mening over!

Johnny

Het is nooit een goede deal geweest! Ja, het argument klopt. Een Triple-A game is tegenwoordig peperduur om te maken en dat de prijzen niet mee zijn gegaan, valt door niemand te ontkennen. De industrie is echter ook gegroeid, waardoor de afzetmarkt groter is geworden en we komen om in aanvullende kostenposten. Denk hierbij aan exclusieve pre-order bonussen, DLC, Season Passes, microtransacties, Battle Passes en ga zo maar door. Uiteraard zit dat laatste niet in iedere game, vooral niet in die van Sony, echter heeft dat bedrijf ook niks te klagen. Alle grote Sony exclusives hebben het namelijk uitstekend gedaan. Uncharted 4: A Thief’s End is inmiddels 16 miljoen keer verkocht en een recentere titel, zoals Ghost of Tsushima, zit al op 6,5 miljoen verkochte exemplaren. Die kosten zijn er echt wel uit hoor.

Daarom stem ik met mijn portemonnee. Ik zal nooit €80,- voor een game betalen. Daarentegen heb ik ook nooit €65,- voor een PlayStation 4 game betaald. Het gaat er dan niet om of de game in kwestie het waard is, maar om geen dief van je eigen portemonnee te zijn. Met een beetje zoeken kun je bijvoorbeeld Returnal al voor €40,- op Marktplaats vinden en die game is nog geen twee maanden uit. Zo koop ik al jaren games. Gewoon even wachten en dan voor de helft van de nieuwprijs kopen. Inmiddels zijn er dan ook al wat patches uit die de game verbeteren. Plus, Microsoft maakt het ons helemaal makkelijk. Zo kijk ik uit naar Halo Infinite, Back 4 Blood, The Ascent, Scorn, Replaced, A Plague Tale: Requiem, Atomic Heart en S.T.A.L.K.E.R 2. Die kan ik allemaal voor net geen €10,- per maand op mijn pc spelen.

Nando

We zijn wat betreft de prijsstelling op een behoorlijk unieke splitsing gekomen van de drie grote spelers: Nintendo houdt het, zoals ze al jaren doen, bij hun ‘evergreen’ principe (een sterke line-up van met name first-party titels waarvan ze de prijs jaren hoog kunnen houden), Sony zet juist in op een prijsverhoging om zo de hoge kosten op te vangen en om de kwaliteit borgen en Microsoft zet man en macht in om zoveel mogelijk spelers te bekeren naar Game Pass (Ultimate). Op dat gebied is Game Pass uiteindelijk een uitstekende deal. Een deal die – zeker naast Sony’s prijsverhoging – behoorlijk aantrekkelijk kan zijn. Maar dat maakt het wat mij betreft niet lastiger om de volle pond neer te leggen voor een game. Dit is natuurlijk erg afhankelijk van wat voor soort games je graag speelt en welke studio’s je volgt. Zeker dat laatste punt is voor mij een belangrijke peiler om te bepalen of een game €75,- waard is.

Zo heb ik er straks absoluut geen problemen mee om dat neer te leggen voor een game van Sony Santa Monica of Kojima Productions, omdat ik er al vrij zeker van ben dat hun titels mij zeker twee of misschien zelfs wel drie playthroughs zullen bieden om het verhaal nog een keer te beleven, Trophies te verzamelen of om mijzelf uit te dagen. Natuurlijk zitten er titels tussen die – heel plat gezegd – minder ‘speeluren per euro’ opleveren, maar je zult ongetwijfeld wel eens een game gespeeld hebben die niet al te veel kostte, maar waar je toch enorm veel plezier aan hebt beleefd. In mijn geval moet ik denken aan Enter The Gungeon. Een waanzinnige game waar ik nog geen €5,- voor heb afgetikt, maar wel al zo’n 100 uur speelplezier uit heb gehaald. Op die manier blijft (voor mij) deze hobby in balans.

Chris

Als ik de prijzen van de console games in vergelijking breng met wat de standaardprijzen zijn op de pc, is het überhaupt een beetje schrikken. De drie grote partijen willen natuurlijk op hun eigen manier zo uniek mogelijk zijn voor de consument, maar voor de consument blijft geld nu eenmaal geld. Als je ziet dat steeds meer en meer sales digitaal verlopen, zijn er hierin behoorlijk wat vraagtekens die ik zet bij de verschillende prijzen. Een paar jaar geleden waren fysieke games nog best in en waren digitale varianten een alternatief. Dit alternatief was altijd min of meer even duur ten opzichte van de fysieke versies, terwijl een groot deel van de winst niet meer langs verschillende partijen ging.

Ondertussen zijn de digitale prijzen net zo hoog als fysieke exemplaren en nu het nog duurder wordt, wordt er bij mij een grens bereikt. Ik geloof er namelijk geen snars van dat Sony puur door ontwikkelingskosten de prijzen ophoogt, maar dit enkel doet om het meest winstgevende platform (PSN) nog meer winstgevend te maken. Nintendo speelt puur op vraag en aanbod, waarom je prijzen verlagen als het toch verkocht wordt? Animal Crossing gaat nog steeds als een tierelier, dus waarom zou Nintendo nu met een prijsverlaging komen? Microsoft is ook logisch bezig, een paar jaar lang liepen zij achter op Sony en gezien zij een van de meest welvarende bedrijven zijn, zetten ze gewoon al hun middelen in om ertegen te concurreren. Sony heeft zeker een punt dat game projecten duurder zijn geworden, maar in vergelijking met de concurrentie en beschikbare alternatieven, vraag ik me toch echt af waarom Sony pas nu met een prijsverhoging is gekomen en niet tijdens de vorige generatie toen games ook duur waren om te produceren.