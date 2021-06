Vorige week hebben we een aantal dagen lang veel gamenieuws mogen ontvangen, dit natuurlijk vanwege de E3 en Summer Game Fest. Verschillende partijen hebben hun best gedaan om zoveel mogelijk te laten zien, maar of dit even geslaagd was laten we in het midden. Veel wordt natuurlijk ook beïnvloed door de pandemie en dit jaar was de verwachting op voorhand dat er veel uitgesteld zou worden naar 2022. Het is daarom juist zo indrukwekkend om te zien dat zowel Nintendo als Microsoft het hele najaar weten te vullen met interessante games.

Zeker Microsoft lijkt eindelijk terug te komen op de woorden die zij eerder hebben gezegd: maandelijks een game in Game Pass en dat vanaf juli. Games als Microsoft Flight Simulator en Forza Horizon 5 zagen er ongelooflijk goed uit en bieden eigenlijk al een kijkje op wat we kunnen verwachten aan next-gen pracht en praal in de nabije toekomst.

Sony heeft uiteraard al het een en ander uit de doeken gedaan, zo hebben we Ratchet & Clank: Rift Apart kunnen spelen, die technisch indrukwekkende dingen liet zien en ook hebben we al een kijkje kunnen nemen naar Horizon: Forbidden West, wat ook erg plezant was om te aanschouwen. Toch zitten we in de periode van het begin van een nieuwe generatie, waarin veel cross-gen games de boventoon voeren.

Bij de ontwikkeling van games met de nieuwe hardware in het achterhoofd, hoeven sommige design keuzes simpelweg niet meer genomen te worden. Denk zoal aan het kruipen door een kleine gang om laadtijden te maskeren, waar natuurlijk tig varianten op te verzinnen zijn. Dit zijn zaken die bij nieuwe games steeds minder aan de orde zijn, dit dankzij de snelle harde schijven. De eerste games zijn immers aangekondigd die enkel op de nieuwe hardware kunnen draaien, maar feit blijft dat iedereen toch een beetje achter blijft op het tonen van de echte next-gen knallers.

Dit komt deels door cross-gen, maar ook deels doordat ontwikkelaars handiger moeten worden met hetgeen ze tot hun beschikking hebben. Daarom verwachten we pas volgend jaar rond de E3 echt indrukwekkende footage te zien van games die zich écht ‘next-gen’ kunnen noemen. Dat sluit indrukwekkende games nu zeker niet uit, maar doordat veel titels nog, zowel first- als third-party, cross-gen uitkomen zit er enigszins een rem op.

De stelling van deze Jouw mening is daarom dat we pas volgend jaar echt bedolven zullen worden met titels die setpieces ten tonele brengen die enkel en alleen op een PS5 of Xbox Series X|S mogelijk zijn. Natuurlijk is het logisch dat er nu sprake is van cross-gen games gezien we in een overgang zitten. Dit gebeurde ten tijde van de vorige generatie ook, alleen wordt het nu ogenschijnlijk wat langer opgerekt.

Opvallend is wel dat de meeste titels bij Microsoft enkel uitkomen op hun Series consoles. Dit waar juist Sony erg geloofde in generaties, is juist Microsoft degene die dat nu al los aan het laten is terwijl Sony daar een beetje op terug is gekomen, wat je ziet met Horizon, Gran Turismo en God of War. Microsoft zet veel meer in op titels voor de huidige generatie, waardoor de technologie veel meer benut kan worden, dit zonder beperkt te worden door oude hardware.

Sony claimt dat dit geen belemmering vormt en hoewel we indrukwekkende games gezien hebben, is het nog wachten op het échte huzarenstukje wat next-gen betreft. Maar gezien de overgang tijd kost, verwachten we dat niet voor 2022 te zien. Maar nu jullie. Hadden jullie meer ‘next-gen’ ervaringen willen zien tijdens de E3 en Summer Game Fest of moeten we niet te hard van stapel lopen en gewoon rustig afwachten, wat aansluit op het punt van deze Jouw mening? Of heb je genoeg interessants gezien om naar uit te kijken? Het kan weer alle kanten op en we horen je graag in de comments hieronder.