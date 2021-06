Sony organiseerde in het verleden meerdere edities van PlayStation Experience, een speciaal evenement voor PlayStation gamers. De laatste editie stamt echter alweer uit 2018, toen er een in Bangkok te Thailand georganiseerd werd. Er bestaat echter een kans dat PlayStation Experience terugkeert, want Sony heeft het handelsmerk ‘PSX’ vastgelegd.

Deze registratie stamt van 11 juni en werd bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office) ingediend. Dat samen met de onderstaande omschrijving, wat heel duidelijk een evenement suggereert. De vraag is echter of het een fysiek of digitaal evenement is als PlayStation Experience dit jaar terugkeert. Wij zetten op digitaal in.

“Arranging, organizing, and conducting exhibitions and conferences in the fields of entertainment and video games for non-business purposes and non-commercial purposes; Arranging and organizing online shows featuring video game playing and news; Entertainment services, namely, live performances featuring video game playing and news; Educational services, namely, conducting conferences, meeting, and networking events for professionals and consumers in the field of gaming; Entertainment services in the nature of providing news and information on current events and gaming via the internet, websites, podcasts, webcasts, webisodes, blogs, and videos. The applicant has a bona fide intention, and is entitled, to use the mark in commerce on or in connection with the identified goods/services.”

Er gaan al even geruchten dat Sony van plan is om deze zomer nog een evenement te organiseren. Aanvankelijk werd er aan een nieuwe State of Play gedacht, maar het kan ook meer zijn. Zodra Sony wat bekendmaakt lees je het hier.