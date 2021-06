Met de start van het vierde seizoen voor Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone zijn wat nieuwe maps, wapens en meer toegevoegd. Een van de nieuwe wapens is de LMG MG82, die logischerwijs volop gebruikt wordt. Zoals wel vaker het geval is met nieuwe wapens, is de balans een beetje zoek en dat is in dit geval wel erg extreem.

De nieuwe LMG wordt door veel spelers overpowered genoemd, omdat deze erg stabiel is, een hoge firerate kent en veel schade aanricht. Raven Software heeft dat ook gezien en heeft inmiddels al aangegeven dat ze een balansupdate zullen doorvoeren.

Deze update mag snel verwacht worden en zodra deze er is laten we het weten. Dit is trouwens bijzonder snel dat Raven Software al over een nerf spreekt, want meestal kijken ze het een aantal weken aan. In dit geval is de balans ook in hun ogen compleet zoek en dus komt er sneller een oplossing.