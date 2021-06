Tales of Arise komt later dit jaar dan eindelijk naar de winkelrekken en wij kunnen alvast niet wachten vooraleer we aan het nieuwste avontuur in de populaire JRPG-franchise kunnen beginnen. Bandai Namco heeft de laatste tijd dan ook erg hun best gedaan om de game steeds meer in de schijnwerpers te zetten en dat is nu niet anders.

We krijgen namelijk een nieuwe trailer op ons bord, die ons één van de hoofdpersonages voorstelt: Alphen. Alphen is een behendige zwaardvechter die er alles aan wilt doen om de planeet Dahna te bevrijden van de onderdrukking. Hij beschikt hiervoor over een hele hoop gevarieerde ‘artes’, oftewel vaardigheden, die van hem een competente strijder maken op het slagveld.

Bekijk de trailer waarvan sprake hieronder. Tales of Arise verschijnt op 10 september voor onder andere de PS4 en PS5. Wij mochten onlangs ook zelf met de game aan de slag en onze preview lees je binnenkort hier.