Sony heeft de boot wat betreft cross-play lang afgehouden, maar hun mindset is wat dat betreft best wel veranderd. In een interview met Axios zegt PlayStation baas Jim Ryan dat ze cross-play in meer multiplayer games willen zien. Sterker nog, Sony zou het zelfs aanmoedigen en Ryan stelt dat het aantal games die deze feature ondersteunen in de multiplayer zullen toenemen.

Interessant in het verhaal is echter dat uit documenten van Epic Games is gebleken dat Sony een compensatie vraagt voor cross-play, afhankelijk van waar in-game aankopen worden gedaan. Daarnaast heeft Gearbox Software de feature uit Borderlands gehaald omdat dit van de uitgever moest. Hoe die vork precies in de steel zit weten we niet, maar het is dus nog altijd een wat wazig verhaal.

Sony claimt via Jim Ryan echter dat hun beleid met betrekking tot cross-play niet afwijkt onder verschillende uitgevers. Op dit specifieke geval van Borderlands wilde Ryan echter niet ingaan, dus het is een beetje de vraag hoe Sony er in de praktijk echt naar kijkt, ondanks dat ze het in meer games willen zien.