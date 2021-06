Een belangrijk aspect van Outriders is de loot, zo werkt het nou eenmaal bij looter shooters, nietwaar? Een nieuw wapen ontdekken met hogere getalletjes geeft dan ook een leuk gevoel en doet je verlangen naar meer. De beste wapens in de game zijn echter de zogenaamde ‘legendarische’ wapens. Je weet wel: de goudkleurige wapens waar je veelal erg veel moeite voor moet doen om er eentje te pakken te krijgen. Wel, binnenkort worden deze wapens een stuk makkelijker om te bemachtigen.

Volgens ontwikkelaar People Can Fly komt er in de loop van deze week namelijk een nieuwe patch uit die de drop rate van legendarische wapens met een spectaculaire 100% doet stijgen! Daarnaast zal je ook wapens kunnen krijgen van vijanden op elk level, waar sommige wapens voordien enkel gedropt werden door vijanden met een specifiek minimum level. De pret houdt niet op, want er wordt ten slotte een systeem ge├»ntroduceerd dat ervoor zal zorgen dat je legendarische items zal kunnen ‘re-rollen’ indien je het item in kwestie al hebt.

Momenteel wordt de patch uitgetest en in de loop van deze week zou die live moeten gaan. Meer weten over Outriders? Check dan hier onze review.