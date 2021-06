E3 is nog maar net achter de rug, maar dat wil niet zeggen dat de aankondigingen zullen stoppen. EA heeft namelijk op 22 juli een EA Play Live showcase gepland en dat zou wel eens een erg interessante editie kunnen worden. Journalist Jeff Grubb van GamesBeat zei namelijk onlangs in een interview dat EA tijdens dat evenement een onaangekondigde titel uit de doeken zal doen. Sterker nog: deze titel zal de terugkeer betekenen van één van hun IP’s.

Uiteraard leent een uitspraak zoals deze tot een hoop speculatie. EA heeft namelijk een hoop IP’s in hun repertoire, dus er zijn talloze mogelijkheden. Grubb zei eerder echter wel al dat “we erg blij zullen zijn” en onlangs zei hij ook dat we de game wel zullen te zien krijgen “if we’re not dead first”. Is dit misschien een subtiele verwijzing naar een nieuwe Dead Space game? De toekomst zal het moeten uitwijzen…

We houden jullie uiteraard op de hoogte!