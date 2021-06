Als bescheiden Dark Souls knock-off deed Salt and Sanctuary het vijf jaar geleden lang niet slecht. Integendeel. We zijn dan ook best tevreden dat we binnenkort een vervolg – Salt and Sacrifice – zullen mogen verwelkomen in onze bibliotheek.

De titel werd op de Summer Game Fest kick-off aangekondigd. De aankondigingstrailer wordt nu opgevolgd door een tien minuten lange gameplayvideo, waarin de unieke stijl van de franchise de boventoon voert. Zeker even kijken dus. Enjoy!