Kena: Bridge of Spirits verschijnt eind augustus en belooft een behoorlijk knappe ervaring te worden. De nieuwste gameplayvideo – waarin we maar liefst 8 minuten aan footage zien voorbij komen – toont het spel op pc, in 4K tegen 60 fps. Hieruit blijkt dat we zeker hoge verwachtingen mogen hebben voor deze game. Oordeel echter vooral zelf.