Sony Interactive Entertainment heeft verschillende studio’s tot z’n beschikking die zowel aan bestaande als compleet nieuwe IP’s werken. De eerste games voor de PlayStation 5 hebben we inmiddels zien verschijnen en dat is pas het begin van nog veel meer dat komen gaat. Sony blijft hierin investeren, maar geeft ontwikkelaars tegelijkertijd wel genoeg vrijheid.

Die vrijheid is belangrijk, zegt Jim Ryan in gesprek met Axios. Er enkel geld tegenaan gooien en van bovenaf dicteren wat er moet gebeuren is niet een aanpak die werkt. Wat wel werkt is de ontwikkelaars vrijheid geven en risico durven nemen, wat tot mooie resultaten geleid heeft.

Een voorbeeld dat Ryan hierbij aanhaalt is Ghost of Tsushima, waarvan het uiteindelijke product anders uitpakte dan Sony aanvankelijk dacht. Dat in positieve zin overigens, want de game heeft goed verkocht en werd kritisch ook zeer goed ontvangen.

“In terms of areas we have improved, I’d call out the delivery schedule for PlayStation Studios games. Nurturing creative talent is not as simple as throwing money at it. You also must give them the freedom to be creative, to take risks and come up with new ideas.

Just look at Ghost of Tsushima from Sucker Punch. This was not the game we thought they were going to make, but we are not overly rigid or corporate with our talent. We want them to use our hardware as their creative palette.”