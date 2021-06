Met de recente Assassin’s Creed: Valhalla uitbreiding, Wrath of the Druids, reizen spelers naar Ierland. Een locatie waar weer de nodige avonturen te beleven zijn en vanzelfsprekend is deze uitbreiding gebaseerd op echt bestaande locaties. De Ierse toerisme organisatie zag daar wel wat in en sloeg de handen ineen met de Franse uitgever.

Het resultaat is de onderstaande video en een campagne online waarbij echte locaties met in-game locaties vergeleken worden. Dit met als doel om meer mensen aan te spreken naar het eiland achter het Verenigd Koninkrijk te reizen. Dit om zoal de echte locaties uit de game te bezoeken.