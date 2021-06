De tekorten van de PlayStation 5 blijven aanhouden en het is keer op keer wachten tot er een nieuwe voorraad komt waarna je er snel bij moet zijn. De bekende retailer Coolblue organiseert al sinds de release van de console loterijen om zo iedereen een eerlijke kans te geven. Na weken van stilte zit er nu weer een nieuwe loterij aan te komen, want Coolblue heeft op korte termijn 600 consoles beschikbaar.

Via z’n website laat Coolblue weten dat geïnteresseerden zich weer via de app kunnen inschrijven voor de loting. De 600 gelukkigen krijgen nadien een uitnodiging tot aanschaf van de console. De werkwijze is gelijk als voorheen, want je kunt je via de mobiele applicatie van Coolblue inschrijven en dit dien je voor donderdag 24 juni 10.00 uur te doen. Ben je op tijd? Dan maak je automatisch kans om uitgeloot te worden.

Diezelfde dag zal Coolblue alle ‘winnaars’ nog per mail benaderen om de console aan te schaffen. Dit gaat wel gepaard met een aantal spelregels en die tref je op de website van Coolblue aan.

Een andere manier om de PlayStation 5 te bemachtigen is door onze voorraad bot te volgen, die geeft vanzelf een signaal zodra er nieuwe consoles beschikbaar zijn. Meer informatie daarover kun je hier vinden.