Het verhaal van Cyberpunk 2077 is iedereen inmiddels wel bekend. De game werd een week na de release uit de PlayStation Store gehaald, omdat de game niet voldeed aan de verwachtingen van gamers die massaal een terugbetaling aanvroegen. Ook Sony constateerde dat de titel niet aan de kwaliteitseisen voldeed en nam het zekere voor het onzekere.

CD Projekt RED is sindsdien bezig geweest met updates voor de game en hoewel de game nog niet is wat het moet zijn, zit er wel verbetering in. Sony heeft daarom besloten de game terug in de PlayStation Store te plaatsen voor aankoop, zoals ze vorige week al lieten weten.

De game is vanaf nu beschikbaar om digitaal aan te schaffen, maar Sony plaatst er wel een bericht bij: speel de game voor de beste ervaring op de PlayStation 4 Pro of PlayStation 5. De game is te spelen op een gewone PlayStation 4, maar de performance is dan verre van degelijk. De game kan hier gevonden worden.

De melding die bij de game staat is om precies te zijn als volgt: