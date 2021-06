Review | Teufel CAGE – Van Deutsche komaf brengt Teufel ons de headset in kwestie. Misschien niet bekend bij de massa, maar dat maakt het er niet minder interessant op. Teufel zag het levenslicht al in 1979 en draait dus al wat jaartjes mee op het gebied van geluid. Enige ervaring mag je dus wel verwachten. Zo hebben ze veel te bieden op dit vlak en zo ook een gaming headset. De Teufel CAGE wordt ditmaal op de pijnbank gelegd om te kijken of het allemaal wel een beetje snor zit. We kunnen kinderachtig doen en zeggen dat we toch wel enige Duitse degelijk mogen verwachten, maar dat doen we niet. Om wel een tipje van de sluier op te lichten: het is allemaal erg interessant.

De buren hebben smaak

Woorden als rauw, industrieel en authentiek komen in mij op als ik de headset zie. De aluminium constructie is erg prominent in het design opgenomen en komt zeer premium over. Niet alleen voor het gevoel, ook qua looks heeft het een beetje weg van een extravagante audiofiele koptelefoon. De grote earcups hebben leren kussens en uit de earcups komt er rode bekabeling steken die doorloopt in de hoofdband. Deze is halverwege uitschuifbaar om in te stellen naar je hoofdmaat. Aan het uiteinde van de hoofdband en bij de earcups zitten scharnieren wat zorgt voor een flexibele manier van instellen.

Omdat er toch wat metaal in de headset verwerkt zit, is het hier en daar een grammetje meer wat er natuurlijk bij komt. Maar het is niet een hele zware headset. Gelukkig, want dat zou zonde zijn, je hebt hier dus te maken met een headset die zowel qua gewicht als comfort prima in elkaar zit. De microfoon zit los in het pakket inbegrepen en dient erop geklikt te worden en dat op de linker earcup, waarbij je met een schuifknop eronder de microfoon kunt muten. Op de earcups vind je aan beide kanten het Teufel logo die rood opgloeit als je het gebruikt via USB. Met de extra knop op de rechter earcup kan je dit rode licht aan- of uitzetten, maar via de software kun je meer trucjes uithalen, waarover later meer.

Zuivere neutraliteit

Over het hele spectrum kan ik niets anders zeggen dan dat deze headset zeer zuiver klinkt. Het is erg indrukwekkend wat ik hoor, zeker binnen de prijscategorie waar deze headset zich in bevindt. De ongeveer €170,- kostende headset weet heel accuraat de middentonen te presenteren, terwijl je hoge tonen nonchalant er tussen sijpelen. Het is dat de bass erg bescheiden is, maar bij het totaalplaatje mag je genoeg ondersteunende lage tonen verwachten. Om hier even dieper op in te gaan, het geluid is erg natuurlijk wat geproduceerd wordt, wat ook erg rustig is voor de lange game uurtjes. De bass is bescheiden in zijn neutrale stand, maar zelfs als je deze (via de software) zou opkrikken lijden de overige tonen er niet per se onder. De CAGE klinkt zalig, hoewel het jammer is dat de bass niet iets prominenter aanwezig is. Slepende diepe tonen mis je dan wel in dit geval, maar het totaalplaatje is meer dan geslaagd.

De ruimtelijkheid is ook een dikke voldoende, hoewel een closed-back headset, heb je een mooie weergave van ruimtelijkheid. Door deze geluid signatuur valt het mij op hoe relaxt je met deze headset kan luisteren naar je content. Dit komt onder andere doordat de bass wat body mist, maar tegelijk omdat de rest van de tonen, zoals eerder gezegd, erg natuurlijk overkomen. Om echt van een wonder te spreken mochten de hoge tonen iets meer detail bevatten, maar misschien vragen wij dan net even iets teveel. Eigenlijk kan ik er erg kort over zijn: de CAGE levert met zijn zuivere en neutrale geluid een toppresentatie.

Hier en daar een kleine kanttekening

De software van Teufel is ook dik in orde. Je kunt ongelooflijk veel instellen en aanpassen. Denk aan je microfoon, je sidetoning, maar ook leuke effecten die je kan geven aan je stem. De equalizer is uiteraard waar je het geluid mee kan beïnvloeden naar smaak en zo kan je ook de spatial surround optie aanvinken. Hoewel het niet de meest mooie presentatie biedt qua spatial beleving, is het oké te noemen. Helaas is alles wat je met de software kan doen enkel toe te passen via pc. Je kan in dit geval niks opslaan op de headset, zodat je op de console van bijvoorbeeld de spatial surround kan gebruikmaken of je equalizer setting mee kan nemen.

Een gemiste kans van Teufel, maar er zit nog een andere kleine smet op dit product. Via de USB connectie hoor je op de achtergrond een kleine ruis, kortom je zuiverheid wordt een beetje belemmerd door een onzuivere connectie dankzij de USB-kabel. Het kan ook te maken hebben met de micro-USB aansluiting, maar dat is moeilijk te bepalen. Via mini-jack kan je de headset overigens ook gebruiken, maar je kwaliteit is dan beduidend minder goed dan wanneer je het via USB gebruikt. Gelukkig is de kabel van ongeveer 3 meter lang genoeg, dus die optie is valide te noemen voor de meeste set-ups. Ter afsluiting is de microfoon ook een prima onderdeel. Goed verstaanbaar en helder genoeg, hoewel je met de mini-jack aansluiting weer op de kwaliteit moet inleveren.