Het nieuwe seizoen van Call of Duty en dan met name in Warzone gaat niet helemaal vlekkeloos. Zo blijkt de MG 82 veel sterker dan de bedoeling is, waardoor Raven Software snel met een nerf moet komen. Ook blijkt er een uitermate dodelijke deur in Verdansk te zijn, die bij aanraking vervelende gevolgen heeft.

Sinds de start van het nieuwe seizoen zijn er her en der op de map rode deuren te vinden en als je daar doorheen gaat, dan kom je willekeurig elders op de map terecht. Dit levert loot, geld en meer op, waarna je de ruimte dan via een andere deur kunt verlaten. Spelers die zich al bij deze locatie bevinden kunnen echter niet naar binnen.

Dit komt door een vergrendeling die van toepassing is op de ruimte en pas na de aankomst van andere spelers vervalt deze vergrendeling. Niks bijzonders zou je denken, maar in Salt Mine moet je buitengewoon goed opletten. De deur in kwestie daar is namelijk dodelijk, want bij aanraking ga je gelijk neer.

Heb je nog teammaten die in leven zijn? Dan kan je terug op je benen geholpen worden. Ben je als enige over? Dan is het einde missie. Zie de video’s hieronder. Naar verwachting komt Raven Software snel met een oplossing, want dit is natuurlijk niet handig.