Onlangs heeft Insomniac Games alweer hun tweede game van deze generatie met succes afgeleverd: Ratchet & Clank: Rift Apart. In onze review waren we zeer tevreden over het nieuwe avontuur van het iconische duo. We prezen onder andere de gameplay, de bliksemsnelle laadtijden en het prachtige kleurenpalet.

Wat echter nóg interessanter is, is dat we langzaamaan merken dat ontwikkelaars steeds bekender raken met de hardware en ze unieke foefjes kunnen toevoegen. Zo ook Insomniac in het geval van Rift Apart. Zij hebben het namelijk voor elkaar gekregen om de muziek van één van de wapens in de game – de Pixelizer HD – via de haptische feedback van de DualSense controller tot leven te brengen.

Daarvoor deelde de ontwikkelaar het onderstaande filmpje op Twitter, zodat je zelf kunt horen hoe dat klinkt.

Fun Fact: the music that plays when you charge the Pixelizer HD actually comes from the DualSense controller's haptics.

Try it yourself.

#RatchetPS5 pic.twitter.com/FrkbfpzkEA

— Insomniac Games (@insomniacgames) June 19, 2021