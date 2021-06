Het was oorspronkelijk de bedoeling dat na Street Fighter X Tekken ook Tekken X Street Fighter zou verschijnen. Als je nog steeds de hoop had dat deze titel nog zou verschijnen, dan kan je dit nu laten varen. Tekken X Street Fighter is officieel geschrapt.

Capcoms Street Fighter X Tekken verscheen in 2012 en schotelde een zeer verdienstelijke vechtgame voor. Het was daarna wachten op wat Bandai Namco – dat toen nog onder Namco dienst deed – zou doen met Tekken X Street Fighter. Alleen was het enige wat we jarenlang constant over het spel te horen kregen, dat deze nog steeds in ontwikkeling was.

In 2016 kwam het nieuws naar buiten dat het vechtspel even op pauze werd gezet en drie jaar later liet director Katsuhiro Harada weten dat hij twijfels had om Tekken X Street Fighter nog wel uit te brengen, aangezien het al zo lang duurde.

Het zal niemand verbazen, maar Harada heeft nu gemeld dat de game toch echt is geannuleerd. Volgens de game director was de game nog maar voor 30% af vooraleer het in de prullenbak verdween.

Deze uitspraak laat zien dat gamers aan het lijntje zijn gehouden over de progressie van het spel. In 2015 wist Harada namelijk te vertellen dat Tekken X Street Fighter al vrij ver in ontwikkeling was. Dit spreekt hij nu dus tegen.