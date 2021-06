Er gaan al langer geruchten dat het onlangs aangekondigde Abandoned een dekmantel is voor Hideo Kojima’s nieuwe game. De Japanse regisseur heeft er een handje van om met zijn publiek te spelen, maar vorige week begonnen de bewijzen zich op te stapelen, waardoor steeds meer mensen denken dat Abandoned één groot rookgordijn is voor een aankondiging van Silent Hill.

Ontwikkelaar BLUE BOX Game Studios heeft al eens op Twitter aangegeven dat ze niks te maken hebben met Silent Hill noch Hideo Kojima, maar daar lijken de mensen die geloven in het complot maling aan te hebben. Een recente listing in de PlayStation Store met de naam ‘The Haunting: Blood Water Curse’ zorgt voor meer vragen dan antwoorden, maar het geeft ons toch een mogelijke hint naar de ontknoping van deze waanzinnige puzzel.

De listing is namelijk hetzelfde als de beschrijving die al eerder op Steam stond, toen de game nog een early access titel was op het digitale pc-platform. Het enige verschil is, is dat er nu een tijdlijn met updates is toegevoegd. BLUE BOX Game Studios staat in de PlayStation Store aangemerkt als de ontwikkelaar, terwijl er op Steam weer een ontwikkelaar staat die CREATEQ Interactive heet.

Een update op Steam geeft daar antwoord op. Men zegt in het bericht dat CREATEQ de ontwikkeling over heeft genomen omdat BLUE BOX druk bezig is met de ontwikkeling van Abandoned, het zou dus goed kunnen dat CREATEQ inderdaad de ontwikkelaar is, maar dit nog aangepast moet worden in de listing in de PlayStation Store.

Regisseur Hasan Kahraman van BLUE BOX doet nog een duit in het zakje, hij zegt dat er zo’n 50 mensen aan Abandoned werken en dat ze niet kunnen wachten om de game te onthullen, ondanks dat Abandoned maar zo’n twee maanden geleden is aangekondigd. En Kahraman zei destijds dat de beelden niet representatief zijn voor de uiteindelijke game.

Men is nog wat dieper gegaan om meer informatie over het mysterieuze BLUE BOX te vergaren. De studio is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, maar bij het opzoeken van de standplaats van de ontwikkelaar, kom je uit op een appartementencomplex in Leiden.

Zoals gezegd roept de listing van The Haunting: Blood Water Curse meer vragen op dan het beantwoordt, desalniettemin staat het internet in vuur en vlam om elke mogelijke hint uit te pluizen. Laten we hopen dat men snel het antwoord op dit enorme mysterie gaat geven!