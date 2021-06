Geoff Keighley en Hideo Kojima zijn al jarenlang dikke maatjes en dus was het eigenlijk geen verrassing toen de Japanse regisseur juist tijdens Keighley’s Summer Game Fest showcase Death Stranding Director’s Cut onthulde. De game moet een uitgebreide en verbeterde versie worden van de al unieke game die Kojima eind 2019 ter wereld bracht.

Details blijven schaars, maar we konden al via de aankondigingstrailer distilleren dat een terugkeer van stealth gameplay tot de mogelijkheden behoort. Dat is ook niet zo gek, gezien Kojima de geestelijke vader is van de legendarische Metal Gear Solid-franchise. De introductie van stealth lijkt nu een zekerheid, gezien een keuring van de ESRB ‘stealth takedowns’ benoemt.

Je kon in Death Stranding menselijke vijanden al met een dergelijke takedown neerhalen, maar deze expliciete beschrijving ontbreekt bij de keuring van het origineel, wat ons doet vermoeden dat stealth en voorzichtig te werk gaan een grotere rol gaat spelen in de Director’s Cut.