De wat oudere gamers onder ons kunnen zich wellicht ‘Monty Python’ nog wel herinneren. Deze Britse serie zat vol met bizarre humor en elke aflevering bevatte ook wat korte cartoons. Deze ingredi├źnten worden nu gebruikt in The Procession to Calvary.

Het gaat hier om een point-and-click titel, waarin het de bedoeling is om ‘Heavenly Peter’ te vangen. Je avontuur zal bol staan van de meest bizarre momenten en een flinke dosis humor, terwijl je al puzzelend je doel probeert te bereiken. De grafische stijl lijkt zo over te zijn gelopen uit de eerder genoemde Monty Python-reeks.

Om je een voorproefje te geven van wat je van The Procession to Calvary kunt verwachten, is er een trailer vrijgegeven en die check je hieronder.