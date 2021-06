Het ziet er naar uit dat Remedy zich weer volledig aan het richten is op Alan Wake. Nadat eerst het gerucht naar buiten kwam dat Alan Wake 2 in ontwikkeling is, is nu ook de remaster van het eerste deel gespot.

Alan Wake kwam in 2010 uit voor de pc en Xbox 360 en wist goed te scoren bij de pers. Volgens Wario64 is er een remaster onderweg, want deze is gespot in de database van de Epic Game Store. Dit zou dan ook de eerdere geruchten over een vervolg versterken.

Het lijkt namelijk logisch dat Remedy eerst Alan Wake Remastered op de markt brengt. Dit om het geheugen van Xbox-gamers weer op te frissen en PlayStation-bezitters kennis te laten maken met de game, om daarna met deel twee op de markt te komen.