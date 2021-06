SoulsHunt beweert op Twitter dat de Bloodborne remaster ‘ambitieus’ is en eind dit jaar op de PlayStation 5 uitkomt. Nu kan iedereen natuurlijk wat zeggen op Twitter, echter lekte SoulsHunt eerder al heel wat details rondom Final Fantasy Origin en die blijken allemaal correct te zijn geweest. Een garantie is het echter natuurlijk niet.

Beaucoup attendent une suite à Bloodborne mais cela n'arrivera pas. FS préfère se focaliser sur de nouvelles IPs Cependant, Bloodborne sortira bien cette année sur PS5 (plus tard sur PC) ! Le remaster n'est pas développé par Bluepoint ni FS mais est ambitieux pic.twitter.com/zX2aBEkMAC — SoulsHunt (@SoulsHunts) June 19, 2021

De remaster moet bij QLOC in ontwikkeling zijn. Mocht die naam een belletje doen rinkelen, dat is namelijk de studio die eerder verantwoordelijk was voor Dark Souls: Remastered. Nu gaan er al een jaar geruchten over het bestaan van een Bloodborne remaster voor zowel de PlayStation 5 als de pc. Eerlijk gezegd is het enige waar ik op zit te wachten de patch om de game in 60 fps te kunnen spelen.