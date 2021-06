Ontwikkelaar BLUE BOX Game Studios laat op Twitter weten dat de Abandoned Realtime Trailers PlayStation 5 App is uitgesteld. Het was de bedoeling dat iedereen er vandaag mee aan de slag kon gaan, maar dat gaat nu iets langer duren. Vanaf aanstaande vrijdag, 25 juni om precies te zijn, is het zover en dan kunnen we eindelijk zien waar alle commotie over gaat.

The Abandoned:Trailers app got delayed for three days. Due to localization issues we had to delay it. Apologies for this. Launching friday the 25th!

Also:

The app will kick off with an introduction to get you introduced with it’s purpose and how to use the app.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 20, 2021