Er is de laatste dagen veel te doen omtrent BLUE BOX Game Studios, aangezien deze ontwikkelaar en de game die ze maken – hoewel we niet precies weten wat het nu is – continu in verband worden gebracht met Hideo Kojima. De man achter deze studio, Hasan Kahraman, heeft meermaals aangegeven dat deze interpretaties niet correct zijn en nu de geruchten blijven aanhouden, heeft hij een video op Twitter gedeeld.

In deze video laat Kahraman zien dat hij geen fictieve individu is, maar echt bestaat. Ook grijpt hij het moment aan om te ontkennen dat BLUE BOX Game Studios werkt aan een nieuwe Silent Hill. Verder geeft hij aan te hopen snel een Q&A te doen, waarin meer antwoorden gegeven worden. Tot slot zegt hij dat wat hij ook doet, mensen hem niet zullen geloven en dat zit hem dwars. Met name omdat er verwachtingen gecreëerd worden voor iets wat er niet is.