Electronic Arts organiseert op 22 juli een nieuwe EA Play Live en dan zullen we meer gaan zien van Battlefield 2042. Wellicht komt ook SKATE 4 voorbij en er is tevens een goede kans dat we wat gaan horen over het project waar EA Motive momenteel aan werkt. Deze studio is volgens geruchten bezig met de terugkeer van een bekende franchise, zoals je gisteren al kon lezen.

Toen suggereerden we al dat het om Dead Space zou kunnen gaan, dit naar aanleiding van journalist Jeff Grubb die een overduidelijke hint liet vallen. Dit verhaal werd weer opgepikt door Eurogamer en die sluit zich aan bij de suggestie dat het inderdaad om Dead Space gaat.

De bekende site schrijft dat de terugkeer van Dead Space aanstaande is, aangezien de huidige geruchten aansluiten op wat zij gehoord hebben hieromtrent. Of het klopt is afwachten, maar een terugkeer van Dead Space zien wij zeker zitten. Wat jij?