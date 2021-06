Er is weer een nieuwe firmware update voor de PlayStation 4 verschenen en het betreft een kleine update, gezien het versienummer 8.52 is. Deze update is in totaal 481MB groot en komt met de melding dat het de systeem performance moet verbeteren en het zorgt voor meer stabiliteit.

Het is dus een standaard update die we vaker zien verschijnen zonder verdere toelichting of speciale features. Dat is natuurlijk niet uitgesloten, maar vooralsnog hebben wij niks bijzonders kunnen ontdekken. De firmware update is nu beschikbaar om te downloaden via de PlayStation 4.