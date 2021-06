De box-art van Ghost of Tsushima is door Sony Interactive Entertainment van een update voorzien. Zo is de vermelding van de post-launch multiplayer nu weggehaald, wat logisch is omdat deze al geruime tijd beschikbaar is. Tot zover niets bijzonders, maar wat het interessant maakt is het verwijderen van een ander label.

Tot voor kort stond er op de box-art van de game ‘Only on PlayStation’, maar dat is niet meer te zien op de nieuwe variant. Sony plaatst dit op elke exclusieve PlayStation game, dus het is opvallend dat dit nu verdwenen is. Dat suggereert immers dat Ghost of Tsushima niet langer alleen op de PlayStation te spelen is.

Gezien Sony al meerdere games naar de pc heeft gebracht, suggereert deze actie dat ook Ghost of Tsushima z’n weg naar de computer zal vinden. Een andere optie is dat de game een volwaardige PS5-versie krijgt, want Sony past het genoemde label ook niet toe op cross-gen games.

Misschien is het niks, misschien zit er iets in de pijplijn. Bij een officiële aankondiging laten we het weten.