De PlayStation 5 blijft onverminderd populair, waardoor elke voorraad vrijwel gelijk weer is uitverkocht. Sony doet er alles aan om aan de hoge vraag te voldoen en ondanks de tekorten, verwachten ze in het komende fiscale jaar een recordaantal consoles weg te zetten. Uit een presentatie van het bedrijf blijkt dat Sony de intentie heeft om tussen 1 april 2022 en 31 maart 2023 22.6 miljoen PlayStation 5 consoles te verschepen.

Mocht dat lukken, dan zal het record van de PlayStation 2 verbroken worden. Sony wist in het fiscale jaar 98 een gelijk aantal van die consoles te verschepen en dat hebben ze tot op heden nooit kunnen herhalen. Verder verwacht Sony in het komende fiscale jaar een verkooprecord te bereiken. Voor dit jaar staan de doelen echter wat lager, zo hoopt Sony voor 31 maart 2022 14.8 miljoen consoles te verschepen, waarmee de PS5 wel de PS4 voorbij steekt.

Deze verwachtingen baseert Sony op de aanhoudende vraag en de veronderstelling is dat die vraag dit jaar niet zal kalmeren, zegt CFO Hiroki Totoki.

“I don’t think demand is calming down this year and even if we secure a lot more devices and produce many more units of the PlayStation 5 next year, our supply wouldn’t be able to catch up with demand,”