Final Fantasy IX, één van de meest populaire delen in de langlopende JRPG-franchise, werkt momenteel aan een comeback. Nee, geen nieuwe remake of remaster, maar wél een anime die gebaseerd is op het verhaal en universum van de game. Aan het roer van deze adaptie staat de Franse studio Cyber Group Studios, die gespecialiseerd is in het maken van animatieseries en films, vooral voor kinderen. Dit alles werd aangekondigd op Kidscreen.

De productie van deze anime zal starten aan het einde van 2021, ofwel aan het begin van 2022. Er moet echter nog heel wat besproken worden, zoals het aantal afleveringen en de lengte van elke aflevering. Pierre Sissman, de CEO van Cyber Group Studios, is alleszins enthousiast om de wereld van Final Fantasy IX om te toveren:

“The games have a strong co-viewing potential. For those who do know Final Fantasy IX , this will be an [introduction]. And for the many who don’t, this will immerse them in a universe they’ll love.”