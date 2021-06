Rebellion heeft een nieuwe gratis uitbreiding voor Zombie Army 4: Dead War uitgebracht en dat doen ze in samenwerking met Left 4 Dead. Gezien de games de zombies met elkaar gemeen hebben, is een samenwerking helemaal niet gek en dat levert wat speelbare personages op.

Zo komen Bill, Francis, Louis en Zoey uit Left 4 Dead over naar Zombie Army 4: Dead War, en dat geheel gratis. Bezitters van de Season Pass krijgen nog een extra en dat is een speciale missie met de naam ‘Abaddon Asylum’. Deze missie maakt deel uit van de Return to Hell campagne die uit drie missies bestaat, waarvan dit de tweede is.

Hieronder een trailer die de personages in actie laat zien.