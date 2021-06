Na maanden van geruchten onthulde EA onlangs Battefield 2042, de nieuwste telg in de langlopende Battlefield franchise. De shooter is op dit moment in ontwikkeling bij DICE en moet eind dit jaar gaan verschijnen voor zowel de huidige als de vorige generatie consoles. De Zweedse studio heeft inmiddels al wat details onthuld, maar logischerwijs houden ze een aantal kaarten nog even dicht bij de borst.

Tom Henderson, een insider die al eerder met correcte informatie kwam over Battlefield en Call of Duty, zegt dat één van die kaarten een nieuwe modus is die men nog moet onthullen: Battlehub. In de onderstaande video legt Henderson een aantal zaken uit over de modus, die volgens hem de ‘ultieme sandbox experience’ moet worden.

In Battlehub zou het voornamelijk moeten draaien om het maken van plezier en minder om competitie. Zo zouden onder meer maps, voertuigen en wapens van voorgaande Battlefield games hun entree gaan maken in Battlehub. Henderson schetst als voorbeeld dat het mogelijk moet zijn om – bijvoorbeeld – met de tanks uit Battlefield 3 en Battlefield 1 de strijd aan te gaan. Omwille van de balancering zou dit één van de redenen zijn waarom de modus draait om de lol.

Tot slot zegt Henderson dat Battlehub een aparte download is naast Battlefield 2042, maar dat je de game wel aangeschaft moet hebben om deze modus te kunnen spelen. De insider geeft tevens aan dat hij zelf (nog) geen beelden heeft gezien van Battlehub, dus een korreltje zout is tot een eventuele onthulling aangeraden.