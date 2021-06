Sony heeft via een nieuwe blogpost een update gegeven over hun streaming service PlayStation Now. Nu de zomer immers officieel is aangebroken, wordt het eens tijd om te bekijken welke games tijdens de lente van 2021 het vaakst gespeeld werden. De resultaten zijn gebaseerd op het totale aantal speeluren van 1 maart tot 1 juni.

Er werd hierbij een onderscheid gemaakt tussen enerzijds games die gedownload en gestreamd werden op consoles en anderzijds games die via streaming op pc werden gespeeld. Zowel Horizon: Zero Dawn als Marvel’s Avengers bleken populair te zijn. Bekijk het overzicht hieronder.

Meest gespeeld op de PS4/PS5

Marvel’s Avengers (available until July 5, 2021)

Horizon Zero Dawn

Call of Duty: Black Ops III (previously available through April 29, 2021)

F1 2020 (not available in Japan)

WWE 2K19

Meest gespeeld op pc

Bloodborne

Horizon Zero Dawn

The Last of Us

Marvel’s Avengers

Detroit: Become Human

Meer weten over PlayStation Now? Dan kan je hier terecht.