Fans van de ‘Man of Steel’ wachten al behoorlijk lang op een game met de superheld van Krypton. Er zijn in de afgelopen jaren al meerdere geruchten geweest dat zowel Rocksteady of Warner Bros. Games Montréal werkten aan een game met de iconische superheld. Uitgever Warner Bros. zou echter sinds 2013 maar liefst twee Superman-gerelateerde projecten in de archiefkast hebben geplaatst.

Nu heeft de insider James Sigfield de hoop op een Superman game weer nieuw leven ingeblazen. Warner Bros. Games Montréal heeft namelijk onlangs een vacature geplaatst waarin ze op zoek zijn naar een nieuwe game designer voor een third-person open wereld actie game. Sigfield zegt dat deze vacature dus bestemd is voor de start van een Superman game. De insider had het al eerder bij het correcte eind toen hij informatie onthulde over Gotham Knights en Rocksteady’s Suicide Squad.

De Canadese studio werkt op dit moment hard aan het eerdergenoemde Gotham Knights. Die game moet ergens in 2022 gaan verschijnen voor zowel de huidige als de vorige generatie consoles.