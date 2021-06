Als je in oktober aan de slag gaat met Far Cry 6, dan zal je terechtkomen in de fictieve hoofdstad van Yara. Ubisoft heeft via de officiële Twitterpagina van de game een korte video gedeeld, die laat weten hoe deze plaats tot stand is gekomen.

Zoals je waarschijnlijk al hebt kunnen zien in de verschillende trailers, is dat Yara gebaseerd is op Cuba, inclusief de politieke toestand. De stad is afgesloten van de wereld en de tijd staat daar al een aantal jaar stil. Hierdoor kan je niet van de nieuwste technieken gebruikmaken om je te helpen met je avontuur.

Narrative director Navid Khavari laat in de onderstaande video meer weten over het tot stand komen van Yara.