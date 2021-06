De NieR-franchise is jaren geleden gestart met een ietwat obscure cultgame, maar vandaag de dag kan toch wel gezegd worden dat deze unieke games een waar succesverhaal zijn gebleken. NieR: Automata bleek een topgame te zijn, waardoor de originele NieR onlangs een remaster/remake kreeg, zodat iedereen kan genieten van al het moois dat deze franchise te bieden heeft. Inmiddels heeft de franchise bovendien een nieuwe mijlpaal bereikt.

Square Enix kondigde aan dat NieR: Automata inmiddels meer dan zes miljoen keer verkocht is, terwijl NieR: Replicant ver.1.22474487139 nu al één miljoen verkochte exemplaren op de teller heeft staan. Let wel: het gaat hier telkens om een combinatie van digitaal verkochte en fysiek verscheepte exemplaren. Dit werd aangekondigd via de onderstaande tweet.

Heb jij deze games nog geen kans gegeven? Doe dat dan zeker eens en lees hier meer over NieR: Automata en hier over NieR Replicant.