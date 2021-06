Vorig jaar september verscheen Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning voor onder andere de PlayStation 4. Je kan de actie-RPG via backwards compatibility ook op de PlayStation 5 spelen en als je dat nu gaat doen, krijg je het spel in een hogere resolutie te spelen.

Er is sinds kort een update beschikbaar voor de remaster van Kingdoms of Amalur: Reckoning, die er voor zorgt dat PlayStation 5-bezitters de game in native 4K spelen. Dat is een flinke boost ten opzichte van de 1440p die de PlayStation 4 Pro-versie voorschotelde en de 1080p van de originele PS4.

De framerate blijft onveranderd, maar dat is helemaal niet erg. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning draaide namelijk al op 60 frames per seconde.