Marvel’s Avengers heeft een nieuwe update ontvangen vandaag, maar die komt met een vrij gevoelige fout. Na het updaten naar versie 1.8.0 wordt het IP-adres van spelers doodleuk in beeld gebracht, wat natuurlijk niet helemaal de bedoeling is. Dit komt door een bug, waardoor het IP-adres naast de PSN-ID van de speler te zien is.

Crystal Dynamics heeft via Twitter gereageerd met het bericht dat ze op de hoogte zijn en zij onderzoeken momenteel het probleem. Het advies is ook om de game op dit moment niet te streamen, aangezien veel kijkers dan heel gemakkelijk het IP-adres kunnen zien. Maar ook uit eigen privacy overwegingen is het verstandig om even te wachten totdat dit is opgelost.