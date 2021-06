De E3 met alle bijbehorende showcases is inmiddels voorbij, maar Summer Game Fest gaat voorlopig nog wel even door. Een van de grotere evenementen tijdens Summer Game Fest is natuurlijk EA Play Live en daarover heeft de uitgever nu wat meer details bekendgemaakt.

De showcase zal op donderdag 22 juli plaatsvinden, zoals al bekend, maar nieuwe informatie leert ons dat er een pre-show zal plaatsvinden. Deze pre-show begint ruim voor het hoofdevenement dat om 19.00 uur van start gaat. Hoelang de pre-show precies zal duren is nog niet duidelijk, maar wij gaan van een uurtje uit.

Verder heeft EA aangegeven dat het evenement gehost zal worden door Xavier Woods, beter bekend als Austin Creed van de WWE. Wat we aan games mogen verwachten is nog niet helemaal duidelijk, maar het is vanzelfsprekend dat Battlefield 2042 voorbij komt, net zoals andere bekende franchises.

Geruchten wijzen echter op een terugkeer van Dead Space, zo zou EA naar verluidt een ‘revival’ van een bestaande franchise gaan laten zien. Deze game zou in ontwikkeling zijn bij EA Motive. Nog een maand en dan weten we meer.