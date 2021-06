Blizzard laat op Twitter weten dat cross-play ondersteuning in Overwatch nu beschikbaar is. De game kan nu samen gespeeld worden ongeacht of je op een PlayStation, Xbox of Nintendo platform zit. Uiteraard zit de pc daar ook bij inbegrepen. Wel is het zo dat voor de competitieve modus een aparte matchmaking geldt, waardoor console en pc-spelers het niet tegen elkaar kunnen opnemen.

Verder geeft Blizzard iedereen een Golden loot box als je Overwatch opstart. Er wordt ook nog aan cross-progression gewerkt, maar dat volgt op een later tijdstip. Voor meer uitleg over hoe cross-play in Overwatch precies werkt, kun je hier terecht. Ondertussen is Blizzard ook nog druk met Overwatch 2 in de weer en onlangs toonde het bedrijf het nieuwe uiterlijk van twee Overwatch 2-personages.