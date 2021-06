Liefhebbers van de Aliens-franchise kregen afgelopen maart goed nieuws. Toen liet Cold Iron Studios weten dat zij bezig waren met Aliens: Fireteam voor de PlayStation 4 en 5. Nu is bekend geworden wanneer de coöp shooter in de winkels zal liggen en dat dat onder een andere naam zal zijn.

Het duurt niet lang meer voordat de nieuwe Aliens-game in de schappen van je favoriete winkel te vinden zal zijn. Op 24 augustus kan je de game daar namelijk aanschaffen. Wel zal je op zoek moeten gaan naar ‘Aliens: Fireteam Elite’, want dat is de nieuwe naam geworden.

Buiten de bekendmaking van de releasedatum en de nieuwe naam, is er ook een nieuwe trailer vrijgegeven. Die check je hieronder.