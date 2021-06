Met Gran Turismo 7 in het verschiet ben je mogelijk al op zoek naar een nieuw stuur dat je kunt gebruiken op je PlayStation 5. Er zijn al een paar sturen in omloop – bijvoorbeeld van Fanatec – die zeggen dat ze werken op Sony’s nieuwste console. Misschien ben je echter op zoek naar een alternatief en dan kun je straks bij Thrustmaster terecht.

De accessoirefabrikant heeft namelijk het eerste officiële stuur voor de PlayStation 5 onthuld: de T-GT II. Het stuur is bekleed met echt leer en draagt tevens in het midden de badge van Gran Turismo. Daarnaast is er een nieuw koelsysteem wat ervoor moet zorgen dat de dynamiek van het sturen constant is en het beschikt daarnaast over een systeem dat ‘T-RTF’ heet: real time force feedback.

Ten slotte zal het stuur native werken met Gran Turismo Sport, je kunt er dus zelfs al van genieten voordat Gran Turismo 7 is verschenen. Het complete pakket – met het stuur, pedalen en servo basis – kost omgerekend zo’n €820,-. Je kunt ook alleen de servo basis aanschaffen, dan ben je ongeveer €525,- kwijt en daar moet je dus nog je eigen stuur bij doen. De T-GT II moet vanaf 1 september in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar zijn, de rest van Europa zal waarschijnlijk ook rond die tijd volgen.